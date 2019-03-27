Нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Старченко пропустит чемпионат мира

Нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Роман Старченко из-за травмы пропустит чемпионат мира в группе "А" Дивизиона 1, который пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая, сообщает официальный сайт команды. 32-летний форвард получил повреждение в матчах плей-офф Кубка Гагарина.

– Таким образом, Старченко вернется на лед к старту предсезонной подготовки "Барыса", – написано в заявлении команды на сайте.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей