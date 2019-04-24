Нападающий сборной России Наиль Якупов рассказал о впечатлениях от матча Еврочелленджа против Латвии, в котором россияне уступали 0:2, но смогли переломить ход встречи (4:2).

– Откровенно говоря, начали с ошибок, которые и привели к голам в наши ворота. И соперник постарался взять инициативу в свои руки, поведя в счёте. А во втором периоде мы проснулись, показали свою игру: обостряли, атаковали.

– Чем обусловлено такое начало?

– Это игра. Скорее всего, невнимательно сыграли. Грубые ошибки. Но мы смогли внести коррективы. Показали характер, были хорошие моменты, которые позволили победить. Мы стараемся делать свою работу. Есть моменты, когда и шайбу передерживаешь, другие ситуации. Мы делаем выводы.