На чемпионате мира по хоккею не выявили новых случаев заражения коронавирусом

На чемпионате мира по хоккею пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом среди игроков и персонала команд. Об этом сообщил глава оргкомитета мирового первенства Эдгарс Бунцис.

«Пока все в порядке. В рамках «красного пузыря» у нас нет ни одного случая COVID-19», — цитирует Бунциса ТАСС со ссылкой на Латвийское телевидение.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.