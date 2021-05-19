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На чемпионате мира по хоккею не выявили новых случаев заражения коронавирусом

22:40
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На чемпионате мира по хоккею пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом среди игроков и персонала команд. Об этом сообщил глава оргкомитета мирового первенства Эдгарс Бунцис.

«Пока все в порядке. В рамках «красного пузыря» у нас нет ни одного случая COVID-19», — цитирует Бунциса ТАСС со ссылкой на Латвийское телевидение.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11418259

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