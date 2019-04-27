Вратарь "Питтсбурга" Мэтт Мюррей сыграет за сборную Канады на чемпионата мира по хоккею-2019, сообщает в Твиттере журналист Даррен Дрегер. Для него это выступление за национальную команду станет первым в карьере.

Ранее он выступал только за юниорскую команду Канады на ЮЧМ-2012, а также участвовал в Кубке мира-2016 в составе сборной молодых звезд Северной Америки.

24-летний вратарь в 50 матчах регулярного сезона одержал 29 побед и оформил 4 шат-аута. Напомним, "Питтсбург" вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф, проиграв "Айлендерс" с общим счетом 0-4.

Pittsburgh’s Matt Murray has also joined Team Canada for the upcoming World Championship. https://t.co/aWHcaod61y – Darren Dreger (@DarrenDreger) 27 апреля 2019 г.

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