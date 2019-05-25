Мозгов ждет Россию в финале, Баста прогнозирует нашу победу – 4:2

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге центровой сборной России и "Орландо" Тимофей Мозгов, а также известный рэп-исполнитель Баста ответили на вопрос корреспондентов "СЭ" по поводу возможных итогов чемпионата мира по хоккею.

– Ничего, кроме победы не жду, – начал Мозгов.

– Ты расскажи за кого болеешь вначале, – с улыбкой перебил Баста.

– Конечно, за Россию, – рассмеялся Мозгов. – Верю, что выйдем в финал и там тоже добьемся успеха. Лозунг "главное не победа, а участие" – для слабаков. В спорте самое важное – титулы и медали. Но чтобы они пришли, нужно немного удачи. Вот ее ребятам и пожелаю. Но даже если наши станут третьими, все равно болеть за них не перестану.

– Слежу за турниром с первого дня, созваниваюсь с Сашей Овечкиным переживания по мере продвижения к финалу усиливаются, -сказал Баста. – Думаю, что сегодня выиграем 4:2. А вот если уступим в финале, любить команду перестану. (Смеется.) Если серьезно, то желаю парням удачи и верю в успех. (Вячеслав Короткин, Александр Чурилин)

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