Мостовой - о вылете России: "Тем и страшен хоккей. Всех обыгрываешь - а затем плей-офф"

Известный футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" вылет хоккейной национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2019.

Россияне уступили Финляндии (0:1). Единственную шайбу забросил капитан финнов нападающий Марко Анттила. Россия впервые на турнире ушла со льда без голов.

– Хоккей и страшен тем, что на первых порах выигрываешь у всех подряд, а затем начинается плей-офф, где совсем другой хоккей. Поэтому команды, которых вначале обыгрываешь за явным преимуществом, ни в какое сравнение не идут со сборными, попадающими в плей-офф. Там есть постоянные шесть команд, которые между собой все разыгрывают. Говорить о какой-то недооценке не надо.

Финны прыгнули выше головы. Мы видели, что в их составе нет игроков НХЛ. Хорошая, молодая, добротная команда. Им больше повезло, потому что моменты были и у нас и у них. Обидно, что вылетели от команды, от которой не ожидали.

– Можно кому-то в сборной России предъявлять претензии?

– Только если во время момента с пропущенной шайбой. Там нам немного не повезло. Ясно, что сейчас начнут оценивать, говорить. Всегда бывает так, когда проигрываешь. Но сказать, что финны не заслужили, будет несправедливо. Мы их не превзошли, как превосходили другие команды.

– Какие-то выводы же нужно сделать, чтобы не повторялись одни и те же результаты?

– Конечно, надо что-то делать. Но это не нам судить. Есть вышестоящие специалисты в хоккейных кругах. Мое мнение, что чемпионат мира надо проводить раз в два года. Чтобы энхаэловцы приезжали. В нынешнем формате у них заканчивается чемпионат, и они уходят в отпуск. Таким образом, можно поднять престиж турнира и сделать небольшой перерыв между ними. Но хочу отметить, что проиграли финнам не из-за этого. (Арман Мкртчян)

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