Моменты Овечкина в матче Россия – США: как он не забил?

В четвертьфинальном матче ЧМ между сборными России и США​ завершился второй период. Счет 2:1 в пользу команды Ильи Воробьева​.​

Нападающий россиян Александр Овечкин не реализовал два момента в каждом из периодов.

На турнире 33-летний Овечкин набрал 3 (2+1) результативных балла.

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