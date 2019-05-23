Моменты Овечкина в матче Россия – США: как он не забил?

В четвертьфинальном матче ЧМ между сборными России и США завершился второй период. Счет 2:1 в пользу команды Ильи Воробьева.
Нападающий россиян Александр Овечкин не реализовал два момента в каждом из периодов.
Что. Это. Было.#RUSUSA #IIHFWorlds pic.twitter.com/GgJJfyMTx9— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 мая 2019 г.
Эх-эх#RUSUSA #IIHFWorlds pic.twitter.com/4oix5e7q5b— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 мая 2019 г.
На турнире 33-летний Овечкин набрал 3 (2+1) результативных балла.
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