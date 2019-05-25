Молодой финский форвард назвал игру сборной России провалом

Нападающий сборной Финляндии Каппо Какко прокомментировал итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 с Россией (1:0)

- Да, у нас нет больших звезд НХЛ. Но мы выиграли. Россия проиграла с таким составом. Ноль голов за три периода. Это провал. (Алена Гребенькова)

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