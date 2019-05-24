Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019

18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.

– Знаем, что у России очень хорошая команда с большим количеством игроков из НХЛ, – сказал Какко. – Если мы сыграем так, как со Швецией, то победим. Не знаю, что случилось после первых матчей, и я перестал забивать. У меня было так много шансов, но, думаю, шайба не шла в ворота. Выделю у россиян Кучерова, мне нравится его игра.

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Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.

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