"Многие мне написали, что я чуть ли не предатель". Панарин – о том, почему его нет в сборной России

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в лайве в Инстаграме рассказал, почему не сыграет за сборную России на чемпионате мира.

– Хотел сыграть за сборную? – вопрос подписчика.

– Конечно, хотел. Кстати, многие мне написали, что чуть ли я не предатель. Так что я немножко развею сомнения – меня просто никто не вызывал, а я не отказывался.

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