Миша Донсков возглавит сборную Канады на чемпионате мира-2026

Миша Донсков станет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира 2026 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Кроме того, Донсков вошел в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде-2026 и занял пост вице-президента по хоккейным операциям в канадской федерации.

Ранее 48-летний канадский специалист был помощником главного тренера в «Далласе» и «Вегасе». Также он входил в тренерский штаб сборной Канады на Турнире четырех наций.

Чемпионат мира — 2026 пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских Цюрихе и Фрибурге.