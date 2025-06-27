Хоккей
27 июня, 18:44

Миша Донсков возглавит сборную Канады на чемпионате мира-2026

Сергей Ярошенко

Миша Донсков станет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира 2026 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Кроме того, Донсков вошел в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде-2026 и занял пост вице-президента по хоккейным операциям в канадской федерации.

Сидни Кросби и&nbsp;Миша Донсков.Сын эмигранта из Астрахани ведет «Вегас» к Кубку Стэнли! Кто такой Миша Донсков?

Ранее 48-летний канадский специалист был помощником главного тренера в «Далласе» и «Вегасе». Также он входил в тренерский штаб сборной Канады на Турнире четырех наций.

Чемпионат мира — 2026 пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских Цюрихе и Фрибурге.

