Министр спорта Швеции поддержала идею отобрать ЧМ-2021 у Белоруссии

Министр спорта Швеции Аманда Линд заявила, что положительно отнесется к тому, если Белоруссия будет лишена права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Мы должны пойти на этот шаг. Спортивный мир должен взять на себя такую ответственность», — приводит слова Линд Sportbladet.

Турнир планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В сентябре на фоне протестов в Белоруссии премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о начале переговоров с Международной федерацией хоккея о переносе минской части турнира в другую страну.

В начале января этого года глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что проводить матчи первенства в Белоруссии недопустимо.

Позднее президент ИИХФ Рене Фазель провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ближайшее время ИИХФ должна принять окончательное решение.