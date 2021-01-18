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Министр спорта Швеции поддержала идею отобрать ЧМ-2021 у Белоруссии

16:36
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Министр спорта Швеции Аманда Линд заявила, что положительно отнесется к тому, если Белоруссия будет лишена права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Мы должны пойти на этот шаг. Спортивный мир должен взять на себя такую ответственность», — приводит слова Линд Sportbladet.

Турнир планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В сентябре на фоне протестов в Белоруссии премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о начале переговоров с Международной федерацией хоккея о переносе минской части турнира в другую страну.

В начале января этого года глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что проводить матчи первенства в Белоруссии недопустимо.

Позднее президент ИИХФ Рене Фазель провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ближайшее время ИИХФ должна принять окончательное решение.

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