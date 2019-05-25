Министр спорта РФ огорчен поражением России в полуфинале ЧМ-2019

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал итоги матча сборной России в рамках 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1).

– Огорчен, как и все болельщики сборной России, и сама команда, – приводит пресс-служба министерства слова Колобкова. – Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах. Но сегодня финны были сильнее. Уверен, что завтра сборная России в матче за "бронзу" покажет яркую игру.

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