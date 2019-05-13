Милош Ржига: "Закрываем Овечкина, открывается Ковальчук. Закрываем его, открывается Малкин"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировали итоги матча против России (0:3) на чемпионате мира.

– Как можно было остановить сборную России с таким звездным составом?

– С первых минут наша команда проявляла слишком много уважения. Не знаю, почему так получилось. Из-за этого мы постоянно теряли шайбу в начале, делали ошибки. Но мы играли в свой хоккей.

– Много нереализованных моментов. Дело в Василевском, или вина за вашими игроками?

– Конечно, сборная Россия полна мастеров, которые не позволили забить нашей команде. Но мы сильно нервничали – это проблема. Не смогли выполнить задачу так, как хотелось.

– Вам удалось закрыть Овечкина – отдельно работали над этим?

– Закрываем Овечкина, открывается Ковальчук. Закрываем его, открывается Малкин. Невозможно работать на кого-то одного. Хоккей – командный вид спорта. Россия сегодня играла хорошо и дисциплинировано. Впервые увидел их с этой стороны.

– Может быть, помешала эйфория после первых двух побед? Особенно после матча со шведами.

– Уважение было, не эйфория.

– Шведы не такие сильные, как Россия?

– Нет. Они очень сильные. Но мы играли с ними по-другому.

– Кто сильнее – Россия или Швеция?

– Я мог бы сказать, что Россия... но скажу: наша команда выглядит очень сильной.

– Яромир Ягр в раздевалке сказал: "золото! Только золото!".

– Поздоровался со всеми.

– Когда Факса присоединится к сборной?

– Он уже здесь. (Алена Гребенькова)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России