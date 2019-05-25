Милош Ржига: "Чехия не смогла угнаться за Канадой"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от Канады (1:5) в полуфинале чемпионата мира.

– Канада была сильнее. Реализовала все моменты, которые создала. Мы не смогли за ними угнаться, сыграли хуже. Хотели сыграть с Россией в финале. Будем настраивать команду на завтрашний матч.

Пока не знаю, кто сыграет в воротах с Россией. Францоуз не готов играть. У Враны были проблемы со здоровьем, поэтому он был не в лучшей форме, из-за чего мы дали ему отдохнуть. (Игорь Еронко)

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