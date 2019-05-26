Милош Ржига: "Чехия была сильнее России"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига высказался об игре за бронзу с Россией (2:3Б) на чемпионате мира-2019.

– Невероятный матч в исполнении моей команды, отметил Ржига. – К сожалению, мы не смогли добиться победы. Потому что вчерашняя игра отняла много сил, мы не успели восстановиться. Василевский был очень хорош. Он отбил 50 бросков. В остальном – мы были сильнее и здорово сыграли. (Игорь Еронко)

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