Микко Лехтонен: "Мы знали, что можем побеждать даже не самым звездным составом"

Форвард сборной Финляндии Микко Лехтонен - о матче с Россией (1:0) в полуфинале чемпионата мира.

— Мы знали, что можем даже не самым звездным составом побеждать, — цитируют Лехтонена "Известия". — С самого начала турнира играли в свою игру, стараясь максимально соблюдать дисциплину в обороне и пользоваться ошибками соперника. Мы отдали все свои силы в матче с Россией и добились такого отличного результата.

В финале сборная Финляндии сыграет со сборной Канады. Сборная России поспорит за третье место в игре со сборной Чехии.

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр