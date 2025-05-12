Хоккей
12 мая, 19:30

Михайлов призвал смотреть чемпионат мира по хоккею: «Зачем отрезать любителей?»

Микеле Антонов
Корреспондент

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира по хоккею 2025 года.

«Если честно, смотреть чемпионат мира надо, особенно специалистам. Чтобы увидеть что-то новое, посмотреть, как работают зарубежные тренеры. Хотя я всегда считал, что тренерский цех СССР и России очень сильный. Но все равно учиться надо. Зачем отрезать любителей хоккея от чемпионата мира. Хотя понятно, что без нас он неинтересен. Смотрел несколько игр — средний уровень. Канадцы играют не напрягаясь, американцы также. Ничего особенного пока не увидел. А так, я думаю, что смотреть надо», — сказал Михайлов «СЭ».

ЧМ-2025 стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир проходит в Швеции и Дании.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иннокентий Берия

    Ну да... там ничего особенного... уровень ночной хоккейной лиги :laughing::laughing::laughing:

    14.05.2025

  • ONIKAN2013

    Зачем призывать смотреть или не смотреть? Хотят- смотрят, не хотят- не смотрят. Тем более, что зрелище так себе.

    14.05.2025

  • RFR 17

    Тебе надо, иы и смотри...ДБ...

    12.05.2025

  • zg

    Зачем отрезать часть высказывания и вставлять в заголовок бред?

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Так не смотри. Я уже лет тридцать не смотрю. Ну, иногда, финал.

    12.05.2025

  • Горын

    Не интересует.

    12.05.2025

