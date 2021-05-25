Михайлис считает, что должен был лучше сыграть в защите против сборной США
Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис поделился впечатлениями после матча со сборной США (0:3) на чемпионате мира по хоккею.
«Для нас это большой опыт играть против такой команды, у нас не было плотности, и мы позволяли сопернику двигаться по нашей зоне, — цитирует специалиста Sports.kz 25 мая. — Мы точно наиграли на один гол сегодня, у нас было пару моментов. Нам нужно было играть лучше в защите.
Мы разгрузили Романа Старченко, он провел здорово две игры и немного подустал. У него были хорошие моменты сегодня, его движения заставляло американцев ошибаться.
Для нас это хороший опыт, ребята смотрят как нужно играть и учатся. Для многих это первый чемпионат мира. Соперник нам преподал урок. Хорошее движение, качественные передачи. У нас не было плотности, чтобы создать сопернику проблемы. Будем исправляться".
В составе победителей отличились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри. Для США эта победа стала второй на турнире. У команды шесть очков в трех матчах.
Казахстан, набрав четыре очка, занимает четвертое место в турнирной таблице группы B.
Дополнительная информация:
https://www.sports.kz/news/sopernik-nam-prepodal-urok-yuriy-mihaylis-podvel-itog-porajeniyu-ssha-na-chm-2021
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