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Михайлис считает, что должен был лучше сыграть в защите против сборной США

20:10
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Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис поделился впечатлениями после матча со сборной США (0:3) на чемпионате мира по хоккею.

«Для нас это большой опыт играть против такой команды, у нас не было плотности, и мы позволяли сопернику двигаться по нашей зоне, — цитирует специалиста Sports.kz 25 мая. — Мы точно наиграли на один гол сегодня, у нас было пару моментов. Нам нужно было играть лучше в защите.

Мы разгрузили Романа Старченко, он провел здорово две игры и немного подустал. У него были хорошие моменты сегодня, его движения заставляло американцев ошибаться.

Для нас это хороший опыт, ребята смотрят как нужно играть и учатся. Для многих это первый чемпионат мира. Соперник нам преподал урок. Хорошее движение, качественные передачи. У нас не было плотности, чтобы создать сопернику проблемы. Будем исправляться".

В составе победителей отличились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри. Для США эта победа стала второй на турнире. У команды шесть очков в трех матчах.

Казахстан, набрав четыре очка, занимает четвертое место в турнирной таблице группы B.

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/sopernik-nam-prepodal-urok-yuriy-mihaylis-podvel-itog-porajeniyu-ssha-na-chm-2021

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