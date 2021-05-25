Михайлис считает, что должен был лучше сыграть в защите против сборной США

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис поделился впечатлениями после матча со сборной США (0:3) на чемпионате мира по хоккею.

«Для нас это большой опыт играть против такой команды, у нас не было плотности, и мы позволяли сопернику двигаться по нашей зоне, — цитирует специалиста Sports.kz 25 мая. — Мы точно наиграли на один гол сегодня, у нас было пару моментов. Нам нужно было играть лучше в защите.

Мы разгрузили Романа Старченко, он провел здорово две игры и немного подустал. У него были хорошие моменты сегодня, его движения заставляло американцев ошибаться.

Для нас это хороший опыт, ребята смотрят как нужно играть и учатся. Для многих это первый чемпионат мира. Соперник нам преподал урок. Хорошее движение, качественные передачи. У нас не было плотности, чтобы создать сопернику проблемы. Будем исправляться".

В составе победителей отличились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри. Для США эта победа стала второй на турнире. У команды шесть очков в трех матчах.

Казахстан, набрав четыре очка, занимает четвертое место в турнирной таблице группы B.