Михайлис рассказал, в чем секрет успеха сборной Казахстана в матче с Германией

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал итог матча против сборной Германии (3:2) на чемпионате мира по хоккею.

«Хорошие полтора периода, мы играли слаженно и дисциплинированно, но после забитого гола получили ненужное удаление и пропустили, — цитирует тренера Sports.kz 26 мая. — Хорошо, что в перерыве поговорили с командой и сказали, что не надо отходить от своей игры, у нас многое получалось и мы не давали сопернику ничего сделать.

Команда услышала, и продолжила играть в тот хоккей. Спасибо ребятам, они нашли внутренние резервы и отлично сыграли в третьем периоде, самоотверженно и дисциплинированно. Мы попросили ребят сыграть поагрессивней, понаглей, со страстью, активнее на пятаке соперника. Сегодня ребята просто бились, даже после свистка наши парни просачивались на пятак, и соперник был под напряжением».

Для Германии это поражение стало первым на турнире. У команды 9 очков в четырех матчах. Казахстан, набрав 7 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы B.