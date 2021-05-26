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Михайлис рассказал, в чем секрет успеха сборной Казахстана в матче с Германией

20:33
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Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал итог матча против сборной Германии (3:2) на чемпионате мира по хоккею.

«Хорошие полтора периода, мы играли слаженно и дисциплинированно, но после забитого гола получили ненужное удаление и пропустили, — цитирует тренера Sports.kz 26 мая. —  Хорошо, что в перерыве поговорили с командой и сказали, что не надо отходить от своей игры, у нас многое получалось и мы не давали сопернику ничего сделать.

Команда услышала, и продолжила играть в тот хоккей. Спасибо ребятам, они нашли внутренние резервы и отлично сыграли в третьем периоде, самоотверженно и дисциплинированно. Мы попросили ребят сыграть поагрессивней, понаглей, со страстью, активнее на пятаке соперника. Сегодня ребята просто бились, даже после свистка наши парни просачивались на пятак, и соперник был под напряжением».

Для Германии это поражение стало первым на турнире. У команды 9 очков в четырех матчах. Казахстан, набрав 7 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы B.

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/komanda-uslyishala-i-nashla-vnutrennie-rezervyi-yuriy-mihaylis-raskryil-sekret-kambeka-kazahstana-v-matche-s-germaniey-na-chm-2021

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