Михаил Сергачев: "Теряли шайбы, пытались сыграть красиво"

Защитник сборной России Михаил Сергачев прокомментировал победу над Чехией (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира.
- Были проблемы - теряли шайбы, пытались сыграть красиво, - заявил Сергачев. - В целом хорошая оборонительная игра. Создали моменты, забили - ровная игра пошла.
- Чувствовали, что чехи сильнее норвежцев и австрийцев?
- Конечно, отличаются немного. Отдельные игроки были посильнее, суперзвезды у них есть и молодые игроки техничные есть.
- В сборной вы играете как в "Тампе"?
- Здесь всем дают игровое время и показать себя.
- Больше играете, чем при Купере?
- Нет, в "Тампе" я в среднем играю 18:30.
- Стремитесь забить?
- Конечно, охота забить. Когда я вижу партнера открытым на дальней штанге, лучше отдам ему на пустые ворота, чем буду бросать от синей линии. Стараюсь открыться-бросить.
- Впереди - Италия. Страшно?
- Ой, да. Надеюсь, выиграем.
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