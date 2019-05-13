Михаил Сергачев: "Теряли шайбы, пытались сыграть красиво"

Защитник сборной России Михаил Сергачев прокомментировал победу над Чехией (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира.

- Были проблемы - теряли шайбы, пытались сыграть красиво, - заявил Сергачев. - В целом хорошая оборонительная игра. Создали моменты, забили - ровная игра пошла.

- Чувствовали, что чехи сильнее норвежцев и австрийцев?

- Конечно, отличаются немного. Отдельные игроки были посильнее, суперзвезды у них есть и молодые игроки техничные есть.

- В сборной вы играете как в "Тампе"?

- Здесь всем дают игровое время и показать себя.

- Больше играете, чем при Купере?

- Нет, в "Тампе" я в среднем играю 18:30.

- Стремитесь забить?

- Конечно, охота забить. Когда я вижу партнера открытым на дальней штанге, лучше отдам ему на пустые ворота, чем буду бросать от синей линии. Стараюсь открыться-бросить.

- Впереди - Италия. Страшно?

- Ой, да. Надеюсь, выиграем.

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