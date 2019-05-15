Михаил Сергачев: "Сборная России сыграла на 70 процентов от своих возможностей"

Защитник сборной России Михаил Сергачев в интервью "Известиям" отметил, что в матче с Италией нужно будет сыграть в свой хоккей. Также он считает, что российская команда сыграла пока только на 70 процентов от возможного.

– Как после такого матча с Чехией настраиваться на аутсайдера группы Италию?

– Ничего придумывать не надо. Нужно играть в свою игру, внимательно действовать в обороне, стараться не выдумывать какие-то сверхъестественные передачи и не терять шайбу.

– Не скучно будет в матче с Италией после боевой игры с Чехией?

– Нет, не скучно. На этом чемпионате мира все соперники сильные. Здесь нисколько не скучно.

– На сколько процентов от своих возможностей сборная России играла в первых трех матчах?

– Примерно на 70 процентов.