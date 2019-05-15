Михаил Сергачев: "Чехи играют в тело и действуют жестко – вот и все, что они делают"

Защитник сборной России Михаил Сергачев в интервью "Известиям" отметил, что россияне были готовы к манере игры Чехии на чемпионате мира (4:1). По его словам, результат встречи закономерен.

– За счет чего все-таки удалось обыграть Чехию?

– Андрей Василевский хорошо сыграл. Мы шайбу теряли нечасто, но всё равно теряли. Пару раз опасно обрезались. Но постарались сыграть построже в обороне, и в целом нам это удалось.

– Было заметно, что этот соперник не случайно обыграл на старте турнира Швецию (5:2)?

– Они играют в тело и действуют жестко – вот и все, что они делают.

– Показалось, что поначалу Россия была к этому не совсем готова...

– Не знаю, как это смотрелось с трибуны, но нам всем было ясно, как действовать. Все ребята были готовы к подобной манере игры Чехии. И мы старались так же играть, в тело, как и соперник. Мне даже показалось, что Россия провела больше силовых приемов, чем чехи. Мы начали игру строго. Конечно, допустили пару моментов у своих ворот, но и у нас, помимо заброшенных шайб, было несколько возможностей забить гол. Так что, думаю, результат закономерен.