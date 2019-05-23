Михаил Сергачев: "Американцы играют "шило на мыло"

Защитник сборной России​ Михаил Сергачев подвел итоги матча против США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

– Тяжелая игра, конечно. Было много нервозности, особенно в начале и конце. Первые три смены в первом периоде отдавали передачи непонятно куда, принимали непонятные решения. В концовке немного отдали инициативу, запаниковали, но Вася (Василевский​ – Прим. "СЭ") поддержал нас. Заблокировали броски, нормально сыграли в обороне. Надо было попроще сыграть в защите, выводить шайбу, когда это возможно.

– Рады, что забили первую шайбу на турнире, или больше расстроены, что пропустили?

– Да мне повезло с заброшенной шайбой. Обидно, что пропустил. Лучше бы не пропускал ни одного гола, чем набирал эти очки. Для меня это не очень важно, мы играем на команду.

– Американцы показывают тот хоккей, при котором вы сами получаете удовольствие?

– Да. На самом деле, американцы играют, что называется, "шило на мыло". Бегут вперед вчетвером-впятером. Иногда проваливаются в обороне, позволяют бросать с синей линии или теряют игроков. Матч получился интересным, но, как я уже сказал, нам надо было подчищать в обороне.

– Согласны, что это был очень полезный и, возможно, единственный матч против реального конкурента?

– Матч-то полезный, тяжелый. Нужно было работать и в обороне, и в атаке. Американцы догоняли нас, в какой-то момент поймали кураж и требовалось закрывать ворота. Вообще, я считаю, что все команды на турнире по-своему сильные и слабые, не стал бы утверждать, что США сильнее кого-то. (Алексей Шевченко)

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