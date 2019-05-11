Михаэль Раффль: "Круто, что у Австрии есть шанс сыграть против Малкина и Овечкина"

Нападающий "Филадельфии" и сборной Австрии Михаэль Раффль подвел итоги матча с Латвией (2:5) в рамках чемпионата мира и поделился ожиданиями от встречи с Россией.

– Латвия была фаворитом. Тут никаких вопросов быть не может. Нам еще повезло, что мы удержали ничью по итогам двух периодов. Вратарь нас здорово подтащил. У латвийцев отличная команда, они очень сильны. Сколько лет подряд они в элитном дивизионе? А мы только в прошлом году сумели сохранить прописку. Впервые, кажется, за 10 лет. Вот вам и разница между нами. Главная все-таки наша задача – остаться в дивизионе А, а не думать, что мы можем побороться за золото.

– Завтра вы будете играть против Малкина и Овечкина.

– Это очень здорово для всей нашей группы B, что у нас есть шанс играть против элитных хоккеистов НХЛ. Это суперкруто. Отличная должна быть игра. Нам необходимо не удаляться и хорошо сыграть в обороне.

– Кто наиболее опасен в сборной России?

– Отличный вопрос. По-моему, там любой может забить и отдать.

– У вас с Малкиным была стычка в сезоне. Припомните это ему?

– Не думаю. (Игорь Еронко)

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