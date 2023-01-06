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Сегодня, 16:40

Международная федерация хоккея примет решение по участию России на чемпионате мира в конце мая

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение по возвращению сборных России на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на ИИХФ в конце мая.

«Решение об участии России и Белоруссии в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая и молодежный, будет принято на конгрессе IIHF в Финляндии в конце мая», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира — 2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, а также взрослого чемпионата мира, который в мае 2023 года должен был принять Санкт-Петербург.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230106/khokkey-1843284638.html
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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