Международная федерация хоккея примет решение по участию России на чемпионате мира в конце мая

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение по возвращению сборных России на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на ИИХФ в конце мая.

«Решение об участии России и Белоруссии в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая и молодежный, будет принято на конгрессе IIHF в Финляндии в конце мая», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира — 2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, а также взрослого чемпионата мира, который в мае 2023 года должен был принять Санкт-Петербург.