Место проведения чемпионата мира по хоккею станет известно 26 или 27 января

Заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором определится хозяин чемпионата мира 2021 года, пройдет 26 или 27 января.

«На следующей неделе мы точно примем решение. Совет IIHF состоится во вторник или среду», — цитирует ТАСС президента ИИХФ Рене Фазеля.

В понедельник, 18 января Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия — в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране (второй вариант более вероятен).

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.