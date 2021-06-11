Мэр Риги сравнил флаги участников чемпионата мира по хоккею с декорациями на Рождество

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал ситуацию с заменой флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.

«Флаги, которые в городе, это декорация. Так же как, например, декорация к Рождеству. И Рига может принимать решения, какие декорации будут во время каких-то праздников, а каких не будет, это не официальный протокол, где вешать флаг», — цитирует Стакиса сайт Латвийского радио и телевидения.

24 мая в Риге заменили официальный флаг Белоруссии оппозиционным. Он был установлен в центре латвийской столицы вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

28 мая генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после снятия флага страны в городе.