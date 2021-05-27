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Мэр Риги рассказал, что игрокам сборной Белоруссии ничто не угрожает во время проведения ЧМ

15:28
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Мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал, что игрокам сборной Белоруссии ничто не угрожает на ЧМ в Латвии.

«У сборной Белоруссии нет никаких причин волноваться. Это столица свободного государства, где каждый спортсмен может чувствовать себя комфортно. Я приветствую все шестнадцать команд здесь», — сказал мэр Риги в эфире передачи «900 секунд» на TV3.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о решении заменить государственный флаг соседней страны в центре столицы на бело-красно-белый. Флаг Белоруссии был установлен в центре латвийской столицы вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

Дополнительная информация:

https://skaties.lv/sports/hokejs2021/stakis-baltkrievijas-hokeja-komandai-riga-nav-par-ko-satraukties/

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