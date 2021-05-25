Мэр Риги ответил Фазелю на его слова о замене белорусского флага

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал свое решение о замене государственного флага Белоруссии в центре города, а также о решении убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«По просьбе господина Фазеля мы убираем флаги международных конфедераций, — сказал мэр в эфире телеканала «Дождь» 25 мая. — В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, просто получать удовольствие от хоккея — для меня это было бы неприемлемым. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться для маскировки своих преступлений».

24 мая Международная федерация хоккея ИИХФ отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также убрать флаг ИИХФ.

«Мы отправили письмо мэру Риги, — заявил 24 мая ТАСС президент ИИХФ Рене Фазель. — Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».

Ранее мэр вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.