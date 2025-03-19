Хоккей
Медведев считает возможным проведение серии матчей между Россией и США

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался об идее проведения серии матчей между сборными России и США по хоккею.

«Матчи могут быть проведены, на мой взгляд, и на уровне сборных, когда будет идти чемпионат мира, от которого нас отстранили. Но достаточное количество качественных хоккеистов уже не будут играть в Кубке Стэнли. Поэтому вторая половина мая или первая половина июня могут быть датами такого матча. Но надо разговаривать конкретно на уровне USA Hockey и НХЛ», — сказал Медведев «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и Дании.

18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная США по хоккею
Александр Медведев (руководитель)
