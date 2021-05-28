Матыцин заявил, что ждет успешного выступления сборной России на ЧМ по хоккею
Министр спорта Олег Матыцин признался, что ждет от сборной России по хоккею успешного выступления на чемпионате мира в Риге.
«Ожидания самые позитивные, верим в команду», — цитирует Матыцина ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею стартовал в Латвии 21 мая и завершится 6 июня. Завтра, 29 мая, сборная России сыграет против команды Швейцарии. Начало — в 16.15 (мск). После четырех игр команда с девятью очками занимает первое место в группе А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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