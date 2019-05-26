Матч за 3-е место ЧМ-2019 Россия - Чехия: видеотрансляция Первого канала

Россияне в групповом турнире одержали семь побед и завершили предварительный раунд ЧМ-2019 на первом месте группы B. Команда Ильи Воробьева выиграла матчи против Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). В четвертьфинале сборная победила США (4:3), в полуфинале в субботу уступила Финляндии (0:1).

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице. Начало матча Россия – Чехия в Братиславе – 16.45 по московскому времени.

Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, матч за 3-е место, 26 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 16.45 (мск)

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