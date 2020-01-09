Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Германия
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|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|+/-
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|1.
|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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Матч Россия — США — 15-й по рейтингу среди программ российского ТВ за 2019 год
13:15
Опубликован топ-20 рейтинга программ российского телевидения за 2019 год. В него попал матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.
Трансляция, которая шла 23 мая на Первом канале, заняла 15-е место. Ее рейтинг — 6,64, доля — 26,75. Это единственная спортивная программа в топ-20.
В 1/4 финала чемпионата мира-2019 сборная России обыграла команду США — 4:3. В полуфинале россияне уступили Финляндии (0:1), а в матче за бронзу обыграли чехов (3:2 Б).
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