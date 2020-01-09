Опубликован топ-20 рейтинга программ российского телевидения за 2019 год. В него попал матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

Трансляция, которая шла 23 мая на Первом канале, заняла 15-е место. Ее рейтинг — 6,64, доля — 26,75. Это единственная спортивная программа в топ-20.

В 1/4 финала чемпионата мира-2019 сборная России обыграла команду США — 4:3. В полуфинале россияне уступили Финляндии (0:1), а в матче за бронзу обыграли чехов (3:2 Б).