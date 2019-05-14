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Россия – Италия: видеотрансляция матча ЧМ-2019

Сборная России: четвертый матч ЧМ-2019 после трех побед. Фото AFP
Сборная России: четвертый матч ЧМ-2019 после трех побед. Фото AFP
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В среду, 15 мая, сборная России проводит четвертый матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019.

Национальная команда после побед над Норвегией (5:2), Австрией (5:0) и Чехией (3:0) встречается со сборной Италии. Игра группы B предварительного раунда ЧМ-2019 в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" начинается в 21.15 по московскому времени.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Россия – Италия: чемпионат мира по хоккею, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 21.15 (мск)

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