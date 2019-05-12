Маркстрем вызван в сборную Швеции на ЧМ-2019

Вратарь "Ванкувера" Якоб Маркстрем вызван в сборную Швеции на чемпионат мира-2019, сообщает Hockeysverige. Голкипер 5 мая получил травму в матче с Финляндией (2:1).

На данный момент в расположении сборной Швеции находятся голкиперы Юнас Энрот ("Эребру") и Хенрик Лундквист ("Рейнджерс").

В первом матче группового турнира Швеция проиграла Чехии (2:5), во второй игре скандинавы встретятся с Италией.

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