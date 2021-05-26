Мария Захарова назвала снятие флага России в Риге неприкрытым неуважением

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Риги убрать российский флаг на чемпионате мира по хоккею. Вместо российского триколора в центре города, где были установлены национальные флаги стран-участниц турнира, повесили флаг Олимпийского комитета России.

«Прежде всего, это — неприкрытое неуважение к государственной символике России, — говорится в сообщении на сайте министерства. — В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений».

По словам Захаровой, Латвия стремится закрепиться в числе недружественных России государств: «К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка».

«Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки — такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города. Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», — подчеркнула Захарова.

24 мая Международная федерация хоккея (ИИХФ) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также убрать флаг ИИХФ.

Ранее мэр вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.