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Мария Захарова назвала снятие флага России в Риге неприкрытым неуважением

10:55

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Риги убрать российский флаг на чемпионате мира по хоккею. Вместо российского триколора в центре города, где были установлены национальные флаги стран-участниц турнира, повесили флаг Олимпийского комитета России.

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«Прежде всего, это — неприкрытое неуважение к государственной символике России, — говорится в сообщении на сайте министерства. — В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений».

По словам Захаровой, Латвия стремится закрепиться в числе недружественных России государств: «К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка».

«Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки — такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города. Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы», — подчеркнула Захарова.

24 мая Международная федерация хоккея (ИИХФ) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также убрать флаг ИИХФ.

Ранее мэр вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Дополнительная информация:

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4750936

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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