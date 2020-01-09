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Чемпионат мира

Малкин вошел в символическую сборную десятилетия по версии ИИХФ

13:08
Евгений Малкин. Фото Источник: ФХР
Евгений Малкин. Фото Источник: ФХР
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин включен символическую сборную десятилетия по версии ИИХФ, сообщается на сайте организации.

33-летний россиянин в период с 2010 по 2019 год дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и серебряным призером (2010, 2015), а также завоевал бронзу (2019). В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 19 (11+8) очков.

Также в символическую сборную десятилетия попали финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, а также нападающие Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер (Швеция).

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