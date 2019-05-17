Малкин рассказал о связке с Дадоновым: у них дружат жены

Нападающий сборной России Евгений Малкин считает, что чемпионат мира-2019 в Словакии стал одним из сильнейших по составу. Также 32-летний хоккеист поделился мнением о связке с форвардом Евгением Дадоновым.

– С Патриком Хернквистом общаетесь? Швеция – очень сильная команда.

– Мы встречались на Евротуре после игры, перекинулись парой слов. Действительно, на этот чемпионат приехало очень большое количество звезд, которые не смогли поучаствовать на олимпиаде. Многие горят желанием сыграть. Чемпионат даже подвинули из-за этого, чтобы все после второго раунда смогли приехать. Думаю, поэтому многое откликнулись. Этот чемпионат мира – один из сильнейших, и речь не только о сборной России. Матчи все очень интересные – и публике нравится, и нам самим. Но все лучшее – только впереди.

– У вас очень хорошая связка с Дадоновым. В жизни вы тоже хорошо общаетесь?

– В первую очередь, у нас общаются жены. На самом деле все наигрывается со временем. Не сразу все получалось. Обсуждали, как нам играть на тренировках, в раздевалке. Думаю, что будет еще лучше. У нас много хороших связок: Кучеров – Гусев, Кузнецов – Овечкин. Думаю, тренеры решили сделать на это ставку – нашли правильные сочетания. (Игорь Еронко)

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