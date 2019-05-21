Малкин провел первый гол на ЧМ-2019

Сборная России довела до разгромного счет во втором периоде заключительного матча группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции - 6:1. Шестой гол россиян и свой первый на турнире провел Евгений Малкин.
До этого Малкин выступил ассистентом Александра Овечкина.
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