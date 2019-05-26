Малкин поблагодарил всех за поддержку

Нападающий сборной России Евгений Малкин в своем Инстаграме поблагодарил всех за поддержку во время чемпионата мира-2019. Национальная команда на этом турнире завоевала бронзу, обыграв Чехию в матче за третье место (3:2 Б).

- Спасибо всем, - написал Малкин.

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