Малахов стал селекционером сборной России и будет следить за игроками НХЛ

Олимпийский чемпион, чемпион мира Владимир Малахов вошел в селекционную службу сборной России. Об этом сообщил первый вице-президент ФХР и глава штаба команды Роман Ротенберг.

- Мы следим за всеми российскими игроками в НХЛ, - цитирует Ротенберга ТАСС. - Помимо видео, аналитической информации, у нас на месте работает Владимир Малахов, который собирает информацию и своевременно нам ее сообщает.

Сообщается, что 50-летний Владимир Малахов будет собирать информацию по российским игрокам, выступающим в НХЛ. В Национальной хоккейной лиге он играл за "Айлендерс", "Монреаль", "Нью-Джерси", "Рейнджерс" и "Филадельфию". В последнее время работал тренером по развитию в "Айлендерс".

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