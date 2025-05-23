Маккиннон — о поражении от Дании: «Мы не недооценили соперника»

Нападающий сборной Канады Нэйтан Маккиннон прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против Дании (1:2).

«Снимаю шляпу перед датчанами. Они показали хорошую игру. У них был хороший план на матч, и они его придерживались. Мы не недооценили сборную Дании», — цитирует хоккеиста Goteborgs Posten.

Маккиннон отметил, что в первом периоде Канада выглядела явно лучше датчан, чего, по его словам, обычно не бывает, когда недооцениваешь соперника.

«Хоккей — странный вид спорта. В одной игре может произойти все, что угодно. Сюрпризы в спорте случаются каждый день», — добавил форвард.

Сборная Канады вылетела в четвертьфинале чемпионата мира впервые за 11 лет. В 2014 году на этой стадии канадцы проиграли сборной Финляндии со счетом 2:3.

На турнире 29-летний Маккиннон за 8 матчей забросил 7 шайб и отдал 6 результативных передач.

В полуфинале Дания сыграет против сборной Швейцарии.