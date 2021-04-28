Мацуев: «Постараемся сделать аранжировку концерта Чайковского к ЧМ по хоккею»

Народный артист РФ Денис Мацуев рассказал о встрече с президентом ОКР Станиславом Поздняковым, на которой обсуждалась аранжировка первого концерта Петра Чайковского. Он был одобрен в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Обменялся своими мыслями со Станиславом Поздняковым. Сейчас находимся в определенных рамках — нужно из 34 минут концерта сделать 1,5. Да, можно поставить так, как было на чемпионате мира по фигурному катанию и успокоиться, но тема настолько нелогично обрывается, это не гимн, есть некая музыкальная нестыковка. Сразу после праздников я изложу свои мысли касаемо аранжировки концерта в записи. Думаю, что надо брать за основу уже имеющуюся у нас запись Валерия Гергиева. Постараюсь сделать несколько вариантов, и мы будем смотреть, что из этого может подойти», — сказал Мацуев «СЭ».

Мацуев заявил, что менять ни одной ноты никто, естественно, не собирается — это кощунство и невозможно. К каждой этой ноте мы относимся с благоговением.

«Через пару недель уже попробуем что-то сделать, потому что у нас есть цель — чемпионат мира по хоккею, который будет в конце мая. Я бы не преувеличивал здесь свою роль, потому что это не роль аранжировщика, а, скорее, некая техническая роль, чтобы в эти 1,5 минуты, насколько это возможно, органично вписалось все, что там можно исполнить. Может быть, взять начало, вступление и главную партию и потом все-таки взять кусок из финала — это пока мои изначальные мысли», — добавил Мацуев.

Раннее сообщалось, что сборная России по хоккею выступить на чемпионате мира под гимном ИИХФ. Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

(Екатерина Звенигородская)