Экс-глава Федерации хоккея Латвии Киров Липман поделился мнением о возможности проведения чемпионата мира-2021 в связи с пандемией коронавируса.

— Мне трудно сказать. Тут есть разные мнения, — цитируют «Известия» Липмана. — Одни считают, что к концу ближайшего лета пандемия закончится. Другие полагают, что она растянется на неопределенное время, в том числе до следующего года. И я скажу вам больше: психология людей такова: сразу же они не согласятся с тем, что пандемия закончилась. Они не смогут тут же отбросить мысли о ней. Даже если этот вопрос будет официально снят с повестки дня. Всё равно люди продолжат бояться коронавируса. Поэтому далеко не факт, что они рискнут идти на стадион и заполнять трибуны до отказа. Поначалу люди будут бояться посещать массовые мероприятия, включая спортивные. Но всё равно надо быть оптимистом. Я надеюсь, что скоро это прекратится. Тем более сейчас против вируса очень активно работают. Те же Россия и Америка довольно эффективно действуют. Главное, разработать противовирусный препарат.