Защитник Илья Любушкин, нападающие Илья Михеев и Александр Кадейкин не будут включены в заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира.

Штаб национальной команды поблагодарил хоккеистов за работу в сезоне, пожелал хорошо подготовиться к следующему и подчеркнул, что рассчитывает на них в дальнейшем.

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Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем. #снамироссия – Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2019 г.

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