Луостаринен из-за повреждения покинул расположение сборной Финляндии

Нападающий сборной Финляндии Эту Луостаринен из-за травмы колена покинул расположение национальной команды, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея на льду.

20-летний хоккеист получил повреждение в матче группы А чемпионата мира-2019 против Великобритании (5:0). Луостаринен пройдет дополнительное медицинское обследование



ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице (Словакия). Турнир пройдет до 26 мая.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр // Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 // Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика