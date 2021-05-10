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Лундестрем и Соренсен сыграют за Швецию на чемпионате мира-2021

15:42
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Нападающий «Анахайма» Исак Лундестрем и форвард «Сан-Хосе» Маркус Соренсен согласились присоединится к сборной Швеции на чемпионат мира в Латвии, сообщает SVT Sport.

Их команды не попали в плей-офф, заняв 6 и 8 места в Западном дивизионе.

21-летний Лундестрем провел свой первый «полноценный» сезон в НХЛ и набрал 9 (6+3) очков в 41 встрече. На счету 29-летнего Соренсена всего 5 (1+4) баллов в 29 играх.

Сборная Швеции сыграет на ЧМ в группе А против таких сборных, как Россия, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

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