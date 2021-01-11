Лукашенко заверил главу ИИХФ Фазеля в безопасности гостей ЧМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем во Дворце независимости заявил, что гостям республики не следует опасаться ни коронавируса, ни каких-либо других угроз безопасности.

«Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», — цитирует Лукашенко www.belta.by.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.

Сам Фазель подтвердил, что официально никакого решения еще нет. Оно будет принято после встречи с Лукашенко, где обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.