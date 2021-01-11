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Лукашенко заверил Фазеля, что Белоруссия сможет провести лучший чемпионат мира в истории

13:26
Александр Лукашенко. Фото Twitter
Александр Лукашенко. Фото Twitter
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, сообщает «РИА Новости». Во время встречи политик заверил гостя, что Белоруссия способна провести лучший чемпионат мира в истории.

«Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден», — сказал Лукашенко Фазелю.

Кроме того, президент Белоруссии в очередной раз акцентировал внимание, что спорт должен объединять людей, а не наоборот.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.

Сам Фазель заявил, что официально никакого решения еще нет. Оно будет принято после встречи с Лукашенко, где обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.

Чемпионат мира по хоккею-2021 запланировано провести в мае в Минске и Риге.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210111/khokkey-1592560767.html

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